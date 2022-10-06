КНДР объяснила пуски ракет противодействием учениям Южной Кореи и США

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КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) рассматривает пуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом в четверг, 6 октября, заявили в Министерстве иностранных дел Северной Кореи.

— Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совету Безопасности ООН по поводу справедливых мер противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МИД отметили, что передислокация авианосца США «Рональд Рейган» к берегам Корейского полуострова создает угрозу стабильности в регионе.

6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. При этом подробности пуска в настоящее время неизвестны.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Согласно ему, за КНДР закрепляется право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной.