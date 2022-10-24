Шоумен Александр Гудков вернулся в Россию

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Известный российский шоумен Александр Гудков покинул Россию с началом частичной мобилизации в стране в конце сентября. Однако вскоре один из сценаристов «Вечернего Урганта» вернулся на родину, и сделал это без шумных анонсов и публикаций в соцсетях.

О его возвращении в Москву удалось узнать через публикацию ведущей Первого канала Аллы Михеевой в одной из социальных сетей. Артистка выложила видеоролик из столичного театра-кабаре, где можно увидеть Гудкова, а также актрису Агату Муцениеце. Знаменитости побывали на выступлении Екатерины Варнавы, пишет ФАН.

Накануне режиссера Александра Молочникова, который совсем недавно развелся с Варнавой, заметили в Центральном парке в Нью-Йорке в обнимку с продюсером Софьей Капковой. В соцсетях предположили, что это новая возлюбленная постановщика.

Молочников два года был в отношениях с Варнавой. В недавнем интервью он признался, что весной они поженились, но вскоре после этого решили расстаться.