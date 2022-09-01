«Козел он»: депутат обозвала Гудкова после клипа-пародии «Я узкий»

Фото: Youtube / «Осторожно: Собчак»

В Государственной думе отреагировали на новую пародию юмориста Александра Гудкова — его клип «Я узкий» на хит певца SHAMAN «Я русский». Депутат Елена Драпеко не постеснялась в выражениях и даже оскорбила артиста.

— Кто этот Гудков?! На чужой славе делает себе пиар. Козел он, сам ничего не стоит, но других пародирует, — заявила она.

Парламентарий привела в пример другую громкую историю с пародией в культуре — композицию «Большая мать» акциониста Олега Кулика, которую он весной этого года показал на выставке в Гостином дворе. Ее расценили как пародию на скульптуру «Родина-мать зовет!», тогда вмешался в ситуацию Следственный комитет РФ, сообщает сайт «Абзац».

24 августа сообщалось, что клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, вышел на первое место в трендах видеосервиса YouTube. Видео было опубликовано накануне и на данный момент собрало более 880 тысяч просмотров. Уточняется, что видео было снято во время концерта артиста в Ялте. Он проходил в рамках тура по городам юга России.