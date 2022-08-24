Клип певца SHAMAN с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube

Фото: Youtube / SHAMAN

Клип певца SHAMAN, где он исполняет гимн России, вышел на первое место в трендах видеосервиса YouTube. Видео было опубликовано накануне и на данный момент собрало более 880 тысяч просмотров.

Уточняется, что видео было снято во время концерта артиста в Ялте. Он проходил в рамках тура по городам юга России. Певец планирует посетить такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Феодосия, Ялта, Симферополь и Севастополь.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Youtube / SHAMAN

До этого стало известно, что на YouTube появился короткий ролик-трейлер американского ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию комедии снял русскоговорящий прибалтийский режиссер Марюс Вайсберг.

Многие россияне, полюбившие теплую и романтичную историю, рассказанную режиссером Эльдаром Рязановым, почувствовали себя оскорбленными и раскритиковали новую картину. Лента кинематографистов из США называется About Fate, в России ее название звучит как «Ирония судьбы в Голливуде». В главных ролях снялись актеры Эмма Робертс и Томас Манн.