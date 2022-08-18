В Сети появился трейлер голливудской адаптации «Иронии судьбы»

Герой актера Юрия Яковлева — Ипполит Георгиевич из киноленты режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976)

В интернете появился короткий ролик-трейлер американского ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию комедии снял русскоговорящий прибалтийский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по таким фильмам, как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения».

Главные роли в киноленте сыграли голливудские артисты Эмма Робертс и Томас Манн. Оригинальное название фильма About Fate, он выйдет в американских кинотеатрах 9 сентября. В России его можно будет посмотреть на неделю раньше — 1 сентября, в дубляже он известен как «Ирония судьбы в Голливуде».

Главные роли достались голливудским артистам Эмме Робертс и Томасу Манну. Фильм повествует о неожиданной встрече двух незнакомцев. Молодой человек собирается делать предложение возлюбленной, а героиня Робертс остается без пары накануне свадьбы сестры. Кроме вышеуказанных актеров в киноленте появятся также Мэделин Петш, Льюис Тан и Бритт Робертсон.

В апреле советская актриса Светлана Немоляева рассказала, как провалила восемь проб на главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».