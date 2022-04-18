Немоляева вспомнила о провальных пробах для «Иронии судьбы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская актриса Светлана Немоляева рассказала, как провалила восемь проб на главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

По ее словам, режиссер часто приглашал ее сниматься в своих картинах, так как у них были хорошие отношения. Во время работы над «Иронией судьбы» Рязанов предложил Немоляевой попробоваться на роль Нади Шевелевой, однако все восемь попыток завершились полным провалом.

— Эльдар Александрович после последней подошел ко мне и сказал: «Света, хуже сыграть можно, но сложно». У меня тогда был большой перерыв в кино, за исключением каких-то случайных эпизодиков, поэтому на съемочной площадке я стеснялась, — вспомнила актриса.

Она призналась, что после этого стала бояться ходить на кастинги, опасаясь, что не справится с работой. Однако после успеха «Служебного романа» Рязанов сказал Немоляевой, что ему стоило не бояться и снять ее в роли Шевелевой. Однако актриса считает, что эта фраза была, скорее, комплиментом, чем искренним сожалением, пишут «Аргументы и факты».

Народной артистке РФ Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 85 лет. В день юбилея на KION поклонников актрисы ждет премьера мелодрамы «Синдром жизни», где она сыграла главную роль. Накануне события «Вечерняя Москва» пообщалась с юбиляршей.