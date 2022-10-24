RT прекратил сотрудничество с Красовским после его заявления об украинских детях

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник, 24 октября, сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

По словам журналистки, сотрудничество было приостановлено после того, как Красовский заявил, что необходимо было «топить украинских детей», заявлявших о том, что Россия оккупировала Украину. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным».

Главред RT в своем телеграм-канале выразила надежду на то, что бывший сотрудник телеканала скоро даст объяснения относительно своего высказывания. Ей сложно поверить, чтобы Антон Красовский искренне считал, что «нужно топить детей».

Накануне в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это сказал, что «топить таких надо было или жечь».

В середине сентября Маргарита Симоньян заявила, что ей вновь стали поступать угрозы. К сообщению журналистка приложила скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева. Журналистка уточнила, что соответствующие органы уже разбираются с поступающими ей письмами и сообщениями.