Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

RT прекратил сотрудничество с Красовским после его заявления об украинских детях

Егор Провоторов
Общество
RT прекратил сотрудничество с Красовским после его заявления об украинских детях
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник, 24 октября, сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

По словам журналистки, сотрудничество было приостановлено после того, как Красовский заявил, что необходимо было «топить украинских детей», заявлявших о том, что Россия оккупировала Украину. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным».

Главред RT в своем телеграм-канале выразила надежду на то, что бывший сотрудник телеканала скоро даст объяснения относительно своего высказывания. Ей сложно поверить, чтобы Антон Красовский искренне считал, что «нужно топить детей».

Накануне в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это сказал, что «топить таких надо было или жечь».

В середине сентября Маргарита Симоньян заявила, что ей вновь стали поступать угрозы. К сообщению журналистка приложила скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева. Журналистка уточнила, что соответствующие органы уже разбираются с поступающими ей письмами и сообщениями.

Украина Журналисты Маргарита Симоньян Сотрудничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте