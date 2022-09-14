«Продолжают засыпать письмами»: Симоньян сообщила о новых угрозах в ее адрес

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей вновь стали поступать угрозы.

— Меня продолжают засыпать письмами с угрозами, — написала Симоньян в Telegram-канале.

К сообщению журналистка приложила скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева. Симоньян уточнила, что соответствующие органы уже разбираются с поступающими ей угрозами.

4 сентября Симоньян уже поступали такие же угрозы. В сообщении неизвестный оскорбил не только журналистку, но и всю ее семью, а также «вынес ей приговор».

В апреле сотрудники ФСБ задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов.