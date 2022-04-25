Задержанные националисты планировали убить Симоньян, Киселева и Скабееву

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Задержанные в Москве неонацисты, готовившие покушение на журналиста Владимира Соловьева, обсуждали и возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора этого агентства, а также телеканал RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой других журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ в понедельник, 25 апреля.

— Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду. То есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян, — признался один из задержанных.

Задержанные националисты также подтвердили, что получали приказы от СБУ, передает РИА Новости.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов. На кадрах видно, что во время обысков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, пистолеты ПМ и самодельные зажигательные устройства, а также разнообразную нацистскую символику и литературу.