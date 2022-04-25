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Появилось видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Соловьева

Лейла Алиева

Происшествия
Появилось видео задержания неонацистов, готовивших покушение на Соловьева
Фото: Пресс-служба МУФ

Появилось видео задержания неонацистов, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева. Видео задержания опубликовал ЦОС ФСБ.

Уточняется, что все задержанные — граждане РФ. Они входили в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию.

На кадрах видно, что во время обысков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, пистолеты ПМ и самодельные зажигательные устройства.

Видео: ЦОС ФСБ

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудила уголовное дело.

22 апреля ФСБ задержала готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя украинских диверсантов. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль. Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат.

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