Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов

Полина Долганова

В мире
ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов на территории, подконтрольной Вооруженным силам РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Уточняется, что члены диверсионной группы готовили теракт против гуманитарного конвоя по заданию СБУ. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль.

Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма, передает РИА Новости.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина ФСБ Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте