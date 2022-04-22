ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов

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Сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов на территории, подконтрольной Вооруженным силам РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Уточняется, что члены диверсионной группы готовили теракт против гуманитарного конвоя по заданию СБУ. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль.

Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма, передает РИА Новости.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.