ФСБ России задержала неонацистов, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ

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Сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По поводу подготовки покушения на отечественного журналиста высказался президент России Владимир Путин. По его словам, советы о покушениях на сотрудников СМИ Киев получает от зарубежных спецслужб, в том числе от ЦРУ.

— Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов, — заявил Путин.

Глава государства также назвал подготовку убийств российских журналистов террором, передает ТАСС.

22 апреля ФСБ задержала готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя украинских диверсантов. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль. Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат.