Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ России задержала неонацистов, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ

Георгий Соланович

Общество
ФСБ России задержала неонацистов, готовивших покушение на журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ
Фото: president.gov.by

Сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По поводу подготовки покушения на отечественного журналиста высказался президент России Владимир Путин. По его словам, советы о покушениях на сотрудников СМИ Киев получает от зарубежных спецслужб, в том числе от ЦРУ.

— Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов, — заявил Путин.

Глава государства также назвал подготовку убийств российских журналистов террором, передает ТАСС.

22 апреля ФСБ задержала готовивших теракт в отношении гуманитарного конвоя украинских диверсантов. Для совершения преступления диверсанты планировали использовать заминированный автомобиль. Из тайников диверсантов силовики изъяли два ПЗРК «Игла», пулемет ПКМ, автомат АКМ и 127 ручных гранат.

ФСБ Владимир Соловьев Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте