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«Приговорили к умерщвлению с вырезанием органов»: Симоньян получила письмо с угрозами

Юлия Курганова
Общество
«Приговорили к умерщвлению с вырезанием органов»: Симоньян получила письмо с угрозами
Фото: roscongress / Елена Разина

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян — патриотка России, которая во всем поддерживает власть. Некоторым не по душе такая позиция журналистки, поэтому они осыпают ее гневными сообщениями. А кто-то и вовсе угрожает Симоньян.

Она рассказала, что получила письмо с угрозами. В сообщении неизвестный оскорбил не только журналистку, но и всю ее семью.

— Мне вынесли приговор. Я приговариваюсь к умерщвлению, как можно мучительным и болезненным способом с нанесением как можно большего количества увечий, вырезанием органов. Что за маньяки это писали? Этому человеку надо сценарий для фильмов ужасов писать. И дальше — что будет с моими родственниками и прочее, — сообщила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия 1».

21 августа сообщалось, что Маргарита Симоньян предложила арестовать смеющихся над смертью журналистки Дарьи Дугиной.

В начале июля Симоньян поделилась кадрами со своими подросшими дочерями. Она опубликовала в своем личном блоге видео, на котором восьмилетняя дочь Марьяна укладывает спать трехлетнюю сестру Маро. Пока младшая дочь играла, старшая читала ей вслух книгу.

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