«Время выносить мусор»: Симоньян предложила арестовать смеющихся над смертью Дугиной

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Всех, кто смеется над смертью журналистки Дарьи Дугиной, следует арестовать. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в воскресенье, 21 августа.

— Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, — все эти мундепы, блогерки и активисты — должны быть арестованы. Время выносить мусор, — написала Симоньян в Telegram-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство главному следственному управлению СК. Специалисты уже осмотрели автомобиль Дугиной и изъяли запись видеорегистратора.

По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. «Вечерняя Москва» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина.

По словам эксперта в области уголовного права Дмитрия Никитина, убийство общеопасным способом — это умышленное причинение смерти другому лицу, представляющее опасность не только для жизни пострадавшего, но еще как минимум для одного человека.

Кроме того, «ВМ» также собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.