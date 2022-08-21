«Устранение жертвы»: какое наказание грозит убийце Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Подмосковном Одинцове в районе поселка Большие Вяземы в ночь на 21 августа при взрыве автомобиля погибла журналистка и политолог Дарья Дугина. По версии правоохранителей, во время движения в салоне Toyota Land Cruiser сработала самодельная бомба. После взрыва машина загорелась. Девушка, находившаяся за рулем, погибла на месте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. «Вечерняя Москва» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников преступления.

По словам эксперта в области уголовного права Дмитрия Никитина, убийство общеопасным способом — это умышленное причинение смерти другому лицу, представляющее опасность не только для жизни пострадавшего, но еще как минимум для одного человека.

— В такой разряд преступлений можно включить умышленный поджог, произведение выстрелов из оружия в местах массового скопления людей, снабжение взрывным устройством транспортного средства или жилья. То есть в этот перечень входят деяния, которые будут иметь последствия не только для того, на чью жизнь покушаются злоумышленники, но и для окружающих лиц, — пояснил специалист.

Никитин уточнил, что при таких преступлениях в качестве меры наказания применяется пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ.

— Подобные преступления входят в класс особо тяжких, и мера наказания за них одна из максимальных. Так, согласно упомянутой статье, убийце, который выбрал общеопасный способ для устранения жертвы, может грозить тюремный срок от 8 до 20 лет с ограничением в передвижениях от года до двух, — рассказал юрист.

В отдельных случаях, если имеется отягчающее обстоятельство, злоумышленнику может грозить и пожизненное заключение, уточнил спикер.

«Вечерняя Москва» также собрала подробности об убийстве Дарьи Дугиной.