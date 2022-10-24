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В Госдепе заявили, что не верят предупреждениям РФ о применении Киевом «грязной бомбы»

Егор Провоторов
В мире
В Госдепе заявили, что не верят предупреждениям РФ о применении Киевом «грязной бомбы»
Фото: flickr/statephotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с украинским визави Дмитрием Кулебой отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения Минобороный РФ о возможности применения властями Украины так называемой грязной бомбы.

Такая позиция изложена в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса. По его словам, Блинкен выразил поддержку суверенитета, территориальной ценности и независимости Украины.

Уточняется, что госсекретарь США назвал заявления министра обороны России Сергея Шойгу «очевидно ложными». По версии Блинкена, «мир распознает» попытки Москвы использовать данные утверждения в качестве «предлога для эскалации».

Стороны также обсудили дальнейшее оказание помощи Украине в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки. Глава Госдепа заявил, что западные страны и США будут делать это «столько, сколько потребуется по мере того, как мы призываем Россию к ответу», пишет ТАСС.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава российского военного ведомства выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

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