Шойгу переговорил с главой Пентагона по поводу ситуации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел с главой Пентагона Ллойдом Остином телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны в воскресенье, 23 октября.

— 23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине, — говорится в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

Для Сергея Шойгу это уже третья беседа за день с зарубежным коллегой. До этого он провел телефонные переговоры с главой французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Российский министр выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Кроме того, министр обороны обсудил аналогичный вопрос с британским коллегой Беном Уоллесом. В процессе беседы Шойгу также довел до министра Великобритании озабоченность по поводу возможных провокаций ВСУ.