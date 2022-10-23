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Шойгу переговорил с главой Пентагона по поводу ситуации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу переговорил с главой Пентагона по поводу ситуации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел с главой Пентагона Ллойдом Остином телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны в воскресенье, 23 октября.

— 23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине, — говорится в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

Для Сергея Шойгу это уже третья беседа за день с зарубежным коллегой. До этого он провел телефонные переговоры с главой французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Российский министр выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Кроме того, министр обороны обсудил аналогичный вопрос с британским коллегой Беном Уоллесом. В процессе беседы Шойгу также довел до министра Великобритании озабоченность по поводу возможных провокаций ВСУ.

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