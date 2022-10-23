Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Великобритании

Фото: Минобороны РФ

Российский министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

В этот же день министр обороны России провел телефонные переговоры с главой французского министерства обороны Себастьяном Лекорню. Министры обсудили ситуацию на Украине, где имеется устойчивая тенденция к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

До этого о готовящейся провокации Киева сообщали СМИ. Украинские власти, по данным источников, уже приступили к реализации плана под кураторством стран Запада. Работа по изготовлению «грязной бомбы» находится на завершающей стадии, а сотрудники офиса президента Украины уже неофициально обратились к Великобритании для передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Украинские власти намерены обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории республики и таким образом запустить обширную антироссийскую кампанию.