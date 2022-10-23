Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Великобритании

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Великобритании
Фото: Минобороны РФ

Российский министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

В этот же день министр обороны России провел телефонные переговоры с главой французского министерства обороны Себастьяном Лекорню. Министры обсудили ситуацию на Украине, где имеется устойчивая тенденция к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

До этого о готовящейся провокации Киева сообщали СМИ. Украинские власти, по данным источников, уже приступили к реализации плана под кураторством стран Запада. Работа по изготовлению «грязной бомбы» находится на завершающей стадии, а сотрудники офиса президента Украины уже неофициально обратились к Великобритании для передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Украинские власти намерены обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории республики и таким образом запустить обширную антироссийскую кампанию.

Сергей Шойгу Великобритания Переговоры Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте