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Дерматолог Вертиева перечислила причины, по которым трескаются губы

Игорь Синельников

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Общество
Дерматолог Вертиева перечислила причины, по которым трескаются губы
Фото: shutterstock

К растрескиванию губ приводят как неблагоприятные погодные условия, так и нехватка витаминов или кожные заболевания. Разобраться в причинах поможет врач. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, косметолог, онкодерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева.

— Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания: например, атопического дерматита, так называемого хейлита. Есть роль наследственного фактора в предрасположенности к хейлиту, — рассказала собеседница «ВМ».

Чтобы избежать проблем с губами из-за дефицита витаминов, важно вовремя обследоваться и при необходимости пить витаминные комплексы, уверена врач. В осенне-зимний период нужно использовать защитные бальзамы для губ.

Кроме того, человек должен следить за тем, не подвергаются ли губы воздействию агрессивных факторов, уточнила дерматолог.

— Важно исключить воздействие агрессивных факторов (например, облизывание губ — дети часто это делают, испытывая волнение). Исключить аллергическую реакцию на помаду или гигиенические средства для губ — причина может быть элементарной, — объяснила она.

Если растрескивание губ не проходит само, человеку необходимо обратиться к дерматологу. Специалист поможет разобраться в причинах и при необходимости назначит терапию и дополнительные обследования, заключила собеседница «ВМ».

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