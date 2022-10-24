Лунное затмение можно будет наблюдать на востоке России 8 ноября

Фото: Pixabay

Полное лунное затмение произойдет 8 ноября и будет доступно для наблюдений в восточной части России. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Московского планетария.

По информации представителей учреждения, максимальная фаза затмения Луны наступит в 13:59 по Москве и продлится почти шесть часов. Это событие будет полностью видно на востоке РФ, в акватории Тихого океана, на западе США и Канады, а также на севере Гренландии.

Полные и частные фазы затмения будут наблюдаться везде, где спутник Земли с 11 утра до 17 вечера по Москве будет находиться над горизонтом. В России самые лучшие для наблюдений условия сложатся в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, пишет ТАСС.

В период с 25 октября по 8 ноября астрологи ожидают коридор затмений: это период, когда солнечное и лунное затмения происходят друг за другом. Как отмечают астрологи, затмения приносят сильные энергии, а это влияет на психоэмоциональный фон человека. Так, в солнечное затмение может появиться некая затуманенность в сознании, а в лунное — негативные эмоции.