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Щольц и фон дер Ляйен призвали создать «план Маршалла» для Украины

Александр Афонин
В мире
Щольц и фон дер Ляйен призвали создать «план Маршалла» для Украины
Фото: shutterstock

Сегодня специалистам необходимо разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации помощи в восстановлении страны. С соответствующей инициативой в понедельник, 24 октября, выступили канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Материал был опубликован в преддверии экспертной конференции по вопросам восстановления Украины. Она запланирована на 25 октября и пройдет в Берлине.

— Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия, — говорится в сообщении.

По мнению политиков, восстановление Украины станет «задачей поколений». Евросоюз же получит важную роль в решении данного вопроса. Это связано со статусом страны, как кандидата в ЕС. Канцлер и глава ЕК полагают, что реализация плана станет отправной точкой для вступления Украины в состав объединения, передает ТАСС.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам. О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Евросоюз (ЕС) Олаф Шольц
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