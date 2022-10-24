«Холода пришли неокончательно»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Следующая неделя в столице начнется с теплой погоды, однако уже во вторник москвичей ждет снижение температуры. При этом выпадения снега пока не ожидается. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в Москву приходит достаточно разнообразная погода.

— В воскресенье у нас проходят фронтальный раздел и небольшие дожди. А в понедельник — уже передняя часть антициклона. Да, могут быть небольшие дожди, но температура все равно будет достаточно высокой: 4–9 градусов тепла в дневные часы. После этого ночные температуры будут ниже: от нуля до минус пяти ночью во вторник и среду. Днем будет 3–5 градусов тепла, — рассказал синоптик.

В четверг и пятницу особого потепления не ожидается, но погода будет чуть мягче, отметил специалист. Прогнозируется облачность с меньшим количеством солнца, а в пятницу и субботу вновь начнутся дожди, уточнил Шувалов.

Готовиться к выпадению снега на ближайшей неделе не стоит, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Пока ни одна схема снега не дает. Если он и будет, то как 21 числа в двух населенных пунктах и буквально на полчаса. Такого снега, который бы накрыл землю, ждать не приходится, — уверен эксперт.

По словам синоптика, холода в Москву пришли неокончательно: после нынешней волны холода прогнозируется еще одна волна тепла. Вполне возможно, что такое чередование продолжится в течение ноября, однако точный прогноз можно будет сделать позднее, заключил Шувалов.