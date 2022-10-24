Ефимов: Количество промышленных предприятий в Москве в этом году выросло до 3,5 тысячи

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В условиях санкционной блокады со стороны западных государств промышленная отрасль Москвы показывает устойчивый рост. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в Москве работает уже более 3,5 тысячи промышленных предприятий.

— Столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов. Кроме того, мы отмечаем появление в городе новых промышленных площадок — с начала года их количество увеличилось до 3,5 тысячи, — рассказал Ефимов.

Он также добавил, что пятая часть производств приходится на крупные и средние заводы, которые продолжают реализовывать наращивание промышленных мощностей.

После ухода отдельных зарубежных компаний с отечественного рынка количество предприятий в Москве выросло на 20 процентов. В свою очередь столичное руководство создает системные меры поддержки для развития отрасли.

— К нам практически ежедневно поступают заявки от желающих разместить производство в столице. Они проходят тщательный отбор: проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию, — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что не менее 20 современных технопарков построят в семи округах города в рамках комплексного развития участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий.