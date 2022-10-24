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Европе предрекли рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

Лейла Алиева
В мире
Европе предрекли рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
Фото: shutterstock

Накопленные резервы топлива позволят Европе пережить ближайшую зиму, однако в следующем году есть риск столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда.

К середине сентября этого года поставки газа из России в Европу снизились на 80 процентов в годовом выражении. При этом экспорт в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу полностью прекратился.

По данным экспертов фонда, запасов на зиму достаточно, однако возможен и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок российского газа.

— Но даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022–2023, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году, — отмечается в докладе.

Подорожавшие энергоносители повысят стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 году на семь и девять процентов соответственно.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Причиной этого может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Насколько такие опасения обоснованны и как повлияет новая угроза на экономику РФ — в материале «Вечерней Москвы».

Цены Газ Электричество Европа
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