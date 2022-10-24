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Участники ГИА смогут дистанционно скорректировать свои персональные данные с 24 октября

Александр Афонин
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Участники ГИА смогут дистанционно скорректировать свои персональные данные с 24 октября
Фото: Pexels

Участники государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) с 24 октября смогут оставить онлайн-заявку для корректировки персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Услуга по электронной записи на участие в ГИА доступна на mos.ru с 2018 года и стала крайне востребованной. Только в прошлом учебном году было подано 360 тысяч таких электронных заявлений. Для удобства горожан мы расширили ее функционал. Теперь ученики и выпускники могут подать и заявление на изменение своих персональных данных в электронном виде, — сказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Раньше для изменения данных учащимся и их законным представителям требовалось лично подавать заявления и необходимые документы. Сегодня же выполнить процедуру можно в онлайн-режиме, что существенно сэкономит время.

Подать заявку можно на портале mos.ru. Изменить данные можно в течение четырех лет после завершения государственных экзаменов. Услуга будет предоставляться бесплатно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что учеников 5–11-х классов столичных школ пригласили принять участие в отборочных этапах Московской олимпиады школьников. Соревнования пройдут в онлайн-режиме по 21 направлению.

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