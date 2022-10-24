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Детеныш редких мандрилов родился в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Детеныш редких мандрилов родился в Московском зоопарке
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В столичном зоопарке родился детеныш редких мандрилов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Мандрилы — крупные обезьяны из Центральной Африки. У них яркая внешность: красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимые».

— Мандрилов также именуют сфинксами. Сфинксы — это зооморфные мифические существа. Например, в Древнем Египте их изображали как животных с телом льва и головой человека (реже — головой сокола и барана). Мандрилы же телосложением и густотой шерсти напоминают павианов, а строением черепа — собаку, — рассказала Акулова.

Количество мандрилов с каждым годом снижается, поэтому в зоопарках по всему миру стараются создать резервную популяцию редкого вида. В столичном зоопарке их насчитывается 12, из которых два самца и десять самок. Недавно здесь появился на свет детеныш мандрилов, посмотреть на него можно будет в павильоне «Дом приматов», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Еще один детеныш в Московском зоопарке родился 19 октября. Он появился в семье гигантских цепкохвостых сцинков — эндемиков Соломоновых островов впервые за 30 лет.

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