Многофункциональный спорткластер появился в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В парке «Покровское-Стрешнево» построили современный спортивный кластер. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Площадь нового спортивного кластера составляет примерно 1,6 гектара. Одним из популярных элементов на этой территории, безусловно, станет скейт-парк. Объект разработан в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, — отметил он.

Скейт-парком могут воспользоваться те, кто уже умеет и совершенствует свои навыки в катании на скейтборде, самокате, велосипеде ВМХ и роликах. Для более опытных установлены фигуры, где можно отточить и закрепить свои умения.

Также специалисты построили площадку с многофункциональным тренировочным комплексом, который включает в себя турники, рукояти для подтягиваний и многое другое. Неподалеку расположены тренажеры для кроссфита, а также скалодром, шведские стенки и две боксерские груши, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другой многофункциональный спортивный кластер появился недавно в границах Куликовской и Ратной улиц в Северном Бутове. Специально для юных спортсменов здесь обустроили памп-трек и спортивно-игровой комплекс.