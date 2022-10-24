Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Многофункциональный спорткластер появился в парке «Покровское-Стрешнево»

Лейла Алиева
Город
Многофункциональный спорткластер появился в парке «Покровское-Стрешнево»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В парке «Покровское-Стрешнево» построили современный спортивный кластер. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Площадь нового спортивного кластера составляет примерно 1,6 гектара. Одним из популярных элементов на этой территории, безусловно, станет скейт-парк. Объект разработан в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, — отметил он.

Скейт-парком могут воспользоваться те, кто уже умеет и совершенствует свои навыки в катании на скейтборде, самокате, велосипеде ВМХ и роликах. Для более опытных установлены фигуры, где можно отточить и закрепить свои умения.

Также специалисты построили площадку с многофункциональным тренировочным комплексом, который включает в себя турники, рукояти для подтягиваний и многое другое. Неподалеку расположены тренажеры для кроссфита, а также скалодром, шведские стенки и две боксерские груши, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другой многофункциональный спортивный кластер появился недавно в границах Куликовской и Ратной улиц в Северном Бутове. Специально для юных спортсменов здесь обустроили памп-трек и спортивно-игровой комплекс.

Спорт Строительство Район Покровское-Стрешнево
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте