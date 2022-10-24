Три автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды

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Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

На улице Борисовские пруды произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

Авария произошла в районе владения 1Г на улице Борисовские пруды. Столкновение автомобилей случилось при движение в сторону пересечения с Каширским шоссе. На данный момент на месте ДТП работают оперативный службы города. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на Рязанском проспекте при движении в сторону центра произошла авария с участием трех автомобилей. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех.