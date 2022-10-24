Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды

Александр Афонин
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

На улице Борисовские пруды произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

Авария произошла в районе владения 1Г на улице Борисовские пруды. Столкновение автомобилей случилось при движение в сторону пересечения с Каширским шоссе. На данный момент на месте ДТП работают оперативный службы города. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на Рязанском проспекте при движении в сторону центра произошла авария с участием трех автомобилей. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех.

Москва ДТП Район Москворечье-Сабурово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте