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Москвичам рассказали, как получить правовую помощь бесплатно

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, как получить правовую помощь бесплатно
Фото: pixabay.com

Жители столицы, которые относятся к льготной категории, могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, которую оказывают адвокаты, юридические клиники, а также некоторые некоммерческие организации. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут обратиться к юристам напрямую. Для этого нужно иметь документы, которые подтверждают право на льготы. Специалисты проводят консультирование в устном и письменном виде, оказывают помощь в составлении заявлений, ходатайств, жалоб и других правовых документов, а также обеспечивают представительство в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях.

Виды бесплатной юридической поддержки, а также тех, кто имеет на нее право, определяет федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Всего в нем указано 11 категорий граждан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова рассказала, что безработные москвичи, мамы с детьми до семи лет и соискатели старшего возраста имеют право пройти обучение по направлению от службы занятости бесплатно.

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