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Крупное ДТП произошло на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Крупное ДТП произошло на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 44 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе дома 44, где расположен Ходынский тоннель. На месте аварии работают оперативные службы города. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Крупное ДТП произошло на севере Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время на участке заняты две полосы из трех. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» столичным автомобилистам рекомендовали объезжать данное место.

Еще одна авария с участием трех автомобилей произошла в этот же день на улице Борисовские пруды. ДТП случилось по время движения в сторону пересечения с Каширским шоссе.

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