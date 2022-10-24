Реконструкция Люберецких очистных сооружений подходит к концу

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты завершают четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта — модернизации Люберецких очистных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году, — отметил он.

В рамках проводимых работ специалисты оборудуют все поверхности специальными перекрытиями и системами газоочистки, что позволит гарантировать отсутствие выделения плохо пахнущих веществ. Также значительно увеличится степень удаления соединений азота и фосфора из сточных вод благодаря строительству новых аэротенков и ацидофикаторов.

В результате реализации проекта появится фактически безотходное производство: весь осадок, образующийся в процессе очистки, пойдет для переработки на новый завод по производству твердого биологического топлива, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Модернизация очистных сооружений также пройдет в Новой Москве вблизи деревни Пучково. В настоящее время на территории расположены сооружения коммунального хозяйства площадью 7386 квадратных метров.