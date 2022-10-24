Число мест скопления дождевой воды в Москве за 10 лет сократилось на 98 процентов

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Ремонт водостоков и прокладка новых трубопроводов позволило сократить число мест скопления дождевой воды в столице за 10 лет на 98 процентов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

— За 10 лет благодаря ремонту водостоков и прокладке новых трубопроводов количество мест скоплений дождевой воды в Москве сократилось на 98 процентов — с более 2,5 тысячи до около 50 адресов. С 2011 года проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство более 300 километров дождевой сети, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что у пропускной способности столичной водосточной системы нет ограничений — она готова принять весь объем осадков.

Уличные ливневые решетки разработаны с учетом требований безопасности для транспорта и пешеходов. Они рассчитаны на прием осадков средней интенсивности без образования скоплений воды. В последнее десятилетие летом в Москве случается несколько аномальных ливневых дождей, объем осадков которых превышают объем месячной нормы. В этом случае допускаются кратковременные скопления воды в связи с размером ливневых решеток, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты городских служб стали в два раза чаще проводить прометание дорог для обеспечения безопасности дорожного движения. Мокрые листья на проезжей части создают такой же эффект, как и обледенение дороги, значительно ухудшая сцепление шин с проезжей частью.