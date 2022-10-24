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Горячая линия по вопросам включения отопления завершила работу в Москве

Лейла Алиева
Город
Горячая линия по вопросам включения отопления завершила работу в Москве
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Общегородской контакт-центр завершил работу горячей линии по вопросам отопления. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

— Горячая линия заработала в начале сентября, когда в домах и социальных учреждениях только готовились включать отопление. Обычно именно в этот период возрастает нагрузка на линию единого диспетчерского центра (ЕДЦ): жители звонят, чтобы узнать, когда включат отопление в их доме. Для того чтобы москвичам было проще дозвониться по вопросам, связанным с отоплением, ежегодно начинает работать выделенная линия, — отметил Савицкий.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с резким похолоданием в начале сентября отопительный сезон в столице начался досрочно. Уже 5 сентября тепло дали в социальные учреждения, которые подали заявки, а 18 сентября отопление начали получать в жилых домах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

К зимнему сезону начали готовить и столичный транспорт. Специалисты промыли около 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес на входах и выходах из метро, которые заработают только ближе к зиме, а также проверили все тепловые сети, системы обогрева лестничных сходов, чтобы зимой там не было наледи.

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