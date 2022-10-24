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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Ходынском тоннеле

Анастасия Колоскова
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Ходынском тоннеле
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 44 Карта всех событий

В результате аварии с участием трех автомобилей в Ходынском тоннеле погиб пассажир одного из транспортных средств, еще один человек получил травмы. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По предварительным данным на Ленинградском проспекте, в районе Ходынского тоннеля, по направлению в область, автомобиль «Ауди» остановился по технической причине. Для помощи в буксировке спереди иномарки остановилась «Газель», — говорится в сообщении.

Пассажир легковой машины вышел на проезжую часть. В этот момент его сбил проезжающий автомобиль марки «Мицубиси», который после этого врезался во впереди стоящее транспортное средство.

В результате ДТП пассажир «Ауди» скончался на месте, в водителя этой же иномарки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

До этого сообщалось, что на месте аварии в районе дома 44 по Ленинградскому проспекту работают оперативные службы города, в связи с чем движение на данном участке затруднено.

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