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Уголовное дело возбудили после смерти таксиста бизнес-класса под Сергиевым Посадом

Лейла Алиева
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти таксиста бизнес-класса под Сергиевым Посадом
Фото: МВД Медиа

Уголовное дело об убийстве возбуждено в связи со смертью водителя такси Maybach в Подмосковье. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в правоохранительных органах.

В убийстве подозревается 19-летний местный житель, который вызвал такси и мог угнать автомобиль. Позже удалось обнаружить местонахождение Maybach. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, подозреваемого ищут. Также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишет ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Рядом с парком «Кочевник» под Сергиевым Посадом было обнаружено тело водителя такси бизнес-класса спустя четыре дня после пропажи. О пропаже мужчины сообщила его супруга и подала заявление в полицию.

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