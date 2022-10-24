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Жители 138 домов начали переселение по программе реновации в этом году

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители 138 домов начали переселение по программе реновации в этом году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках программы реновации жители 138 домов начали переселение в столице. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— С января 2022 года департамент городского имущества предложил равнозначные квартиры по программе реновации более чем 21 тысяче жителей 138 старых домов. Свыше 20 тысяч из них определились с жильем для переезда, а 17,7 тысячи уже заключили договоры, — рассказал он.

Расселяемые дома расположены в каждом округе Москвы. Большая часть из них находится на востоке столицы, где жители 26 домов получили предложения о переезде, на юго-западе и юге столицы — 19 и 18 соответственно. Жилье предлагается москвичам в пределах района, а новые квартиры сдают с отделкой и необходимым оборудованием, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Квартиры для переезда в новостройках также предложили 56 семьям в Ново-Переделкине. Кроме того, продолжается переселение в Филях-Давыдкове, Можайском, Очаково-Матвеевском, Филевском Парке, Солнцеве и Кунцеве и в районе Проспект Вернадского.

Жилье Москва Реновация
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