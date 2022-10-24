Названы иномарки, которые можно купить в России

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Эксперты выяснили, какие автомобильные марки еще можно купить в России после введения санкций и ухода с рынка ряда зарубежных производителей.

Так, в топ-10 самых популярных брендов сентября вошла марка Renault. Несмотря на то что французская компания ушла из России, на складах еще осталось какое-то количество автомобилей. Однако дефицит машин заметно отразился на их стоимости.

Также популярными остаются автомобили южнокорейской компании Hyundai/Kia, которые теперь делают ставку на прямой импорт. В настоящее время лидерами вместо бюджетных моделей стали кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.

Самыми популярными иномарками по итогам первого осеннего месяца стали китайские машины Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. При этом Jolion является единственной моделью, которая производится в РФ и принимает участие в государственной программе льготного кредитования. В начале октября доля «китайцев» на авторынке превысила 30 процентов, пишут «Известия».

Накануне вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в этом году действие программы льготного автокредитования будет расширено на пенсионеров, военных и работников правоохранительных органов.