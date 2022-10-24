Группу украинских диверсантов поймали в Херсонской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На линии фронта в Херсонской области российские военные взяли в плен группу украинских диверсантов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ, — заявил Стремоусов.

По его словам, попытку противника прорвать линию обороны предотвратили также в районе реки Ингулец. Российские военные контролируют ситуацию, заверил Стремоусов в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Херсоне формируется территориальная оборона, в которую могут попасть все мужчины, оставшиеся в городе. Безопасность на территории города продолжают обеспечивать силовики. Местные жители в любое время могут выехать на левый берег Днепра. Для этого ежедневно отправляются с Речного вокзала катера до городов Алешки и Голая Пристань.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем обернется для армии Украины новая попытка прорыва. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».