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СК установил личность подозреваемого в убийстве водителя элитного такси

Степан Жирнов
Происшествия
СК установил личность подозреваемого в убийстве водителя элитного такси
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово Карта всех событий

Следственный комитет установил личность подозреваемого в убийстве элитного такси, тело которого нашли в Сергиевом Посаде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 октября.

По ее словам, в ходе расследования появились подозрения в причастности к преступлению молодого человека 2003 года рождения, который после происшествия покинул столичный регион.

Известно, что именно подозреваемый продал автомобиль, на котором работал пропавший, неизвестному через мобильное приложение. Машину обнаружили и изъяли.

Злоумышленника разыскивают. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 октября. 31-летний водитель элитного такси выехал на работу на служебном Maybach, но вечером перестал выходить на связь. Позже его телефон и вовсе был выключен. Супруга пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Спустя четыре дня тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили около парка «Кочевник» в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, последний заказ он принял от 19-летнего местного жителя. Как стало известно, именно молодой человек после совершения преступления продал автомобиль погибшего и покинул Московскую область.

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