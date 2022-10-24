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«Яркие мешают серости»: Волочкова покинула шоу «Маска.Танцы» после своего раскрытия

Александр Афонин
Общество
«Яркие мешают серости»: Волочкова покинула шоу «Маска.Танцы» после своего раскрытия
Фото: Youtube / СТС

В минувшее воскресенье вышел третий выпуск первого сезона шоу «Маска. Танцы». По окончании программы члены жюри решили раскрыть личность участника в маске Совы — им оказалась балерина Анастасия Волочкова.

По словам актрисы Марии Горбань, одного из членов жюри, она узнала Волочкову почти сразу. Балерину выдали ее ноги.

После снятия завесы тайны Волочкова рассказала, что на репетиции программы она приезжала сразу из балетного зала. Раскрытие личности позволит ей вернуться к привычной профессии, хоть участие в программе было для нее «зажигательным». Балерина выразила уверенность, что теперь ее в шоу будет не хватать.

Говоря про уход из проекта, Волочкова отметила, что она была слишком яркой для участия. Возможно, из-за этого ей и пришлось покинуть программу уже на третьей серии.

— Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена. И сейчас не совсем понимаю, чего именно от меня ожидали в данном проекте: красивых танцевальных композиций или способности скрыть свой талант, только чтобы меня не узнали, — цитирует балерину StarHit.

До этого стало известно, что Анастасия Волочкова назначила своим новым директором 17-летнюю девушку. У балерины было достаточно времени, чтобы удостовериться в ее профессиональных качествах, ведь это — ее крестница. Она рассказала, что девушка полностью оправдала возложенное на нее доверие.

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