Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла 31-летняя местная жительница, возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Уголовное дело возбудили по статье« Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил Telegram-канал «112».

ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке Калужской области. Двигаясь по неосвещенной сельской улице, автомобиль Audi Q3, за рулем которого была актриса, сбил 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко. От полученных травм женщина скончалась. Подробности смертельной аварии — в специальном материале «Вечерней Москвы».

Калужская область Знаменитости Аварии Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте