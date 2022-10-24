Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла 31-летняя местная жительница, возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Уголовное дело возбудили по статье« Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил Telegram-канал «112».

ДТП, о котором идет речь, произошло ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке Калужской области. Двигаясь по неосвещенной сельской улице, автомобиль Audi Q3, за рулем которого была актриса, сбил 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко. От полученных травм женщина скончалась. Подробности смертельной аварии — в специальном материале «Вечерней Москвы».