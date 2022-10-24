Дочь Сергея Бодрова Ольга скоро станет мамой

Фото: «Море волнуется раз», 2022 год

Дочь киноактера Сергея Бодрова Ольга два года назад вышла замуж за актера Сергея Быстрова. Она не привыкла озвучивать подробности из личной жизни, но недавно стало ясно, что она ждет первого ребенка.

Точная дата родов пока остается неизвестной. Однако, судя по размеру живота, Бодрова уже близка к моменту появления малыша на свет, пишет StarHit.

На данный момент Бодрова окончила ГИТИС и пошла по стопам своего отца — она пробует себя в кино. Ольга уже успешно сыграла несколько ролей и останавливаться не планирует. По ее словам, ей важна встреча со зрителями.

— Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград — это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем, когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии, я стараюсь ее нести как могу, — говорила ранее Бодрова.

Ольга Бодрова сыграла роль немецкой революционерки в сериале «Карамора», режиссером которого является Данила Козловский. По ее словам, работа с ним оставила только положительные впечатления.