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Байден назвал обоснованными беспокойства за состояние его здоровья

Александр Афонин
В мире
Байден назвал обоснованными беспокойства за состояние его здоровья
Фото: Whitehouse

Американская общественность имеет полное право беспокоиться за состояние здоровья президента США Джо Байдена в преддверии следующих выборов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил американский лидер в интервью для MSNBC.

В процессе беседы журналист решил поинтересоваться у Байдена, стоит ли избирателям отдавать свой голос на выборах за него, учитывая возраст и возможное ухудшение здоровья. По словам президента, граждане США вправе беспокоиться за людей, находящихся в преклонном возрасте.

— Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть, — заявил Байден.

В ноябре этого года Джо Байдену исполнится 80 лет. У него уже наблюдаются явные проблемы со здоровьем, однако уходить с поста раньше срока он не планирует. 4 октября президент США заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Предприниматель Илон Маск решил прокомментировать данную новость и заявил, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. До этого миллиардер активно поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились на сторону Республиканской партии.

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