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Приметы и советы

Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19

Анастасия Колоскова
Общество
Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Распространение COVID-19 во всем мире миру, отсутствие эффективных препаратов и относительно невысокая летальность заставляют сомневаться в искусственном происхождении SARS-CoV-2. Таким мнением поделился доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

— С моей точки зрения, если бы речь шла непосредственно о создании искусственного вируса, то эту цель должен кто-то преследовать… Я, честно говоря, не вижу, тех бенефициаров, которые могли бы непосредственно стать авторами всей искусственной пандемии коронавируса, — отметил ученый.

Он убежден, что целью создать вирус искусственно могло быть намерение использовать его как биологическое оружие, однако достаточно низкие показатели летальности коронавируса не могут этого оправдать.

Вознесенский также добавил, что коронавирус распространился по всей планете, следовательно, его создание не могло преследовать какие-то геополитические цели.

Плюс ко всему сомнительно и то, что создание искусственного вируса было выгодно для какой-то конкретной фармкомпании, которая имела на тот момент противовирусное средство или вакцину. В настоящее время все еще нет средства, эффективность которого была бы близка к 90 процентам, подчеркнул инфекционист.

При этом он отметил, что развитие пандемии «полностью укладывается в эволюцию развития вируса», передает РИА Новости.

До этого один из немецких телеканалов сообщил, что группа из трех ученых якобы обнаружила доказательства лабораторного происхождения COVID-19. По их мнению коронавирус на 99,9 процента является искусственной копией естественного вируса.

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