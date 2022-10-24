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Приметы и советы

В России вырос спрос на устройства для гейминга

Елена Самойлова
Общество
В России вырос спрос на устройства для гейминга
Фото: Pexels

По итогам шести месяцев текущего года выяснилось, что граждане России стали чаще интересоваться игровой техникой. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Согласно статистическим данным «М.Видео-Эльдорадо», за аналогичный период 2021 года игровыми были 40 процентов от всех проданных устройств. Как отмечается, в текущем году этот показатель достиг 50 процентов.

— Всего за девять месяцев продано 320 тысяч игровых ноутбуков и порядка 400 тысяч игровых мониторов, — заявили представители ретейлера.

Уточняется, что общий объем рынка устройств для гейминга составил почти 50 миллиардов рублей. В основном жители РФ предпочитают производителей техники из Азии: Asus, Lenovo, Acer, MSI. В сегменте игровых ноутбуков самым продающимся стал Thunderobot от Haier Group китайского производства.

По словам топ-менеджера сети «Позитроника» Алексея Грибовского, рост продаж таких устройств связан с дефицитом видеокарт.

— Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля, — цитирует его «Коммерсантъ».

19 октября руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский рассказал о расширении производства LED-экранов в Москве.

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