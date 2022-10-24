Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 250 «сказочных порталов» создали участники акции «ПаркАрт» за семь лет в Москве

Лейла Алиева
Город
Около 250 «сказочных порталов» создали участники акции «ПаркАрт» за семь лет в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти с Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— «ПаркАрт» — ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под «лечебным пластырем» из акриловых красок «раны» дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают, — говорится в сообщении.

В этом году появилось около 60 таких рисунков акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях. Всего в проекте участвовали 56 художников-волонтеров, которые отреставрировали почти 10 лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, с начала 2022 года в столице согласовали около 70 граффити. Среди них — изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народной, граффити, посвященные работе ГУ МЧС России по городу Москве на улице Донской, а также портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.

Деревья Москва Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте