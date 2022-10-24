Около 250 «сказочных порталов» создали участники акции «ПаркАрт» за семь лет в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти с Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— «ПаркАрт» — ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Под «лечебным пластырем» из акриловых красок «раны» дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают, — говорится в сообщении.

В этом году появилось около 60 таких рисунков акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях. Всего в проекте участвовали 56 художников-волонтеров, которые отреставрировали почти 10 лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, с начала 2022 года в столице согласовали около 70 граффити. Среди них — изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народной, граффити, посвященные работе ГУ МЧС России по городу Москве на улице Донской, а также портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.