Собянин: По 95 процентам запросов семей мобилизованных оказана помощь, многие исполняются день в день

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По 95 процентам заявок в Центре поддержки семей мобилизованных оказана реальная помощь. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— К специалистам Центра уже обратились 6500 родственников мобилизованных. По 95 процентам заявок оказана реальная помощь, — рассказал он.

Так, семьи мобилизованных с несовершеннолетними детьми могут не оплачивать детский сад. Также свыше 160 граждан получили путевки для проживания в домах ветеранов или оформили надомное обслуживание, а около пяти тысяч семей получили материальную помощь, написал мэр в своем личном блоге.

Во время проведения мероприятий в рамках частичной мобилизации в Москве были организованы горячие линии по вопросам горожан: 122 и +7 (495) 777-77-77. А для рассмотрения жалоб в военкоматах столицы были созданы специальные группы специалистов.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».