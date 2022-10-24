Кабмин выделит миллиард рублей на создание центров проектирования электроники

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Правительство в 2022–2023 годах выделит один миллиард рублей для создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентной базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники, — говорится в сообщении.

Также средства будут направлены на вывод продукции на приоритетные рынки.

Субсидии, выделенные из федерального бюджета, позволят простимулировать процесс импортозамещения радиоэлектронной аппаратуры и в итоге обеспечить суверенитет в основных сегментах электронной промышленности, пояснили в правительстве.

В кабмине напомнили, что в стране к 2030 году должно функционировать не менее 100 центров проектирования электронной, радиоэлектронной и микроэлектронной продукции.

Проект будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

20 октября стартовал международный экспортный форум «Сделано в России». Деловая программа включит в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных по различным направлениям.