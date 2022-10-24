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Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации
Фото: mosreg.ru

Представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что особое внимание будет уделено проблемам уплаты налогов, а также административным вопросам.

Воробьев напомнил, что меры поддержки были приняты правительством России. Предприниматели получат подробную информацию о мерах поддержки от государства через электронную почту и личные кабинеты, передает «360».

Также сообщается, что в Московской области родственники мобилизованных жителей получили поддержку 9,7 тысячи раз. Число обращений продолжает расти, передает РИАМО. Чаще всего жители обращаются\ с вопросами относительно получения выплат или утсройства детей в образовательные учреждения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проактивной поддержке семьям мобилизованных.

Подмосковье Андрей Воробьев Мобилизация
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