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Приметы и советы

Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета

Елена Самойлова
Город
Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по координации деятельности при введении различных уровней реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 24 октября.

Как отмечается, главной темой для обсуждения стали вопросы социальной поддержки для семей мобилизованных и жителей приграничных территорий.

— Кроме того, участники совещания обсудили меры реагирования в соответствии с указом президента России от 19 октября 2022 года № 757 в зависимости от ситуации, складывающейся в конкретных субъектах, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. По его словам, зафиксировано около 8,6 тысячи запросов по поводу выплаты материальной помощи родственникам мобилизованных. Также глава города добавил, что денежные средства получили пять тысяч семей мобилизованных.

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